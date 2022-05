Un conductor de Uber ayuda a una joven y le cambia la vida (video)

Un conductor hispano de Uber en Estados unidos ayuda a una joven perdida sin saber que eso le cambiaría la vida.

Un conductor de Uber en EE.UU., ayuda a una joven se encontraba de viaje en unas vacaciones en California y fue asaltada. Al no conocer a nadie en la ciudad, en el hotel le ofrecieron contactarle con un servicio de Uber. El conductor se llama Raúl Torres y auxilió a la joven, una influencer que se presenta en la redes como Becca Moore.

Inicialmente ella le pidió que la llevara a una tienda de teléfonos, pero él no la dejó desamparada. Raúl la llevó a la policía para hacer la denuncia del robo pero no la dejó sola, la acompañó todo el día, incluso la invitó a comer.

i got robbed at Coachella, my phone, credit card, & keys were taken. the next day i was left in a city alone with no way to ask for help. a hotel got me an uber & the driver ended his shift to stay w me all day. he helped me file a police report & we ended up getting margs lol pic.twitter.com/cKWrfOINC3 — becca moore (@becccamoore) April 29, 2022

"Me robaron en Coachella, me quitaron el teléfono, la tarjeta de crédito y las llaves. Al día siguiente me quedé sola en una ciudad sin forma de pedir ayuda. Un hotel me consiguió un Uber y el conductor terminó su turno para quedarse conmigo todo el día. Me ayudó a presentar un informe policial", narra la joven en su red social.

Mientras platicaban él le comentó que una de sus hijas padece de cáncer. Ella se conmovió con la historia y lo divulgó en redes y en tan solo un día logró recaudar cien mil dólares para su tratamiento y las donaciones continúan llegando. Ahora son grandes amigos.