Conductora atropella "intencionalmente" a policía en Nueva York (Video)

Atropellan "intencionalmente" a un policía en Nueva York.

Una mujer de Nueva York, que fue identificada como Sahara Dula de 24 años y residente en Brooklyn, Estados Unidos, fue acusada de agredir a un oficial de policía al atropellarlo con su vehículo mientras conducía en dirección contraria en una calle del Upper East Side.

En el video del incidente se observa el momento en que el policía es golpeado por el vehículo de Dula y por el impacto, cae al suelo. Otros oficiales llegan rápidamente para ayudar al herido mientras la mujer es detenida en el lugar de los hechos.

| Una conductora de Nueva York atropella intencionalmente con su auto a un oficial de policía y les dice a las autoridades que quería darle una "lección", "que se jodan estos policías". El atropello fue captado en un video impactante . pic.twitter.com/SSBj3LQGbb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 20, 2024

Tras el incidente, la conductora señaló que no se trató de un atropello accidental. "Le dije al policía que quería ir de frente y él no se movía, así que lo golpeé. Lo hice a propósito'', afirmó en la declaración policial, de acuerdo a los documentos judiciales que ha mostrado el New York Post.

"¡Que se jodan estos policías! ¡Él no se movía!, es una lección para él", ha mencionado Sahara Dula.

En los documentos judiciales se han dado a conocer las heridas que sufrió el policía, siendo estas: una fractura en la pierna y hematomas en varias partes del cuerpo.

Ante ello, Sahara Dula se enfrenta a cargos de agresión en primer y segundo grado, intento de agresión a un oficial de policía y la acusada admitió haber fumado marihuana.

La fiscalía ha solicitado una fianza de 100,000 dólares, aunque el juez fijó la fianza en 25,000 dólares. Hasta el momento, la acusada no ha pagado la fianza.