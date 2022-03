Conductora Danna Castillo reclama que "Mechito" le faltó el respeto en vivo

El hecho se produjo durante la emisión del programa Azteca Hits, donde la conductora se sintió acosada y maltratada.

Danna Castillo, conductora de TV Azteca, denunció por medio de su cuenta de Instagram el mal momento que vivió durante una de las últimas emisiones del programa Azteca Hits.

Al programa del 23 de marzo se invitó al popular personaje de Facebook Mechito, quien se caracteriza por expresarse de una manera soez y sin filtros.

Pese a que el fragmento que se difundió por televisión parecía causar gracia, Danna escribió un mensaje en el que rechazó la violencia verbal y psicológica que ha sufrido.

“Entiendo totalmente lo gracioso que pueden ver lo sucedido con el señor Mechito… Pero me asombra mucho cómo aceptan como algo normal tal falta de respeto, considerando que a una dama no se le trata de esa manera. Me llegan mensajes de familia, amistades, conocidos, ustedes riéndose de algo en donde yo me sentí ofendida y tuve que actuar con mucha cordura y respeto ya que no podía responder de la misma manera por mi profesionalismo”, escribió Danna.

Este es el mensaje de Danna Castillo tras el incidente con Mechito.

Pese a su denuncia pública en redes, varios internautas la acusan de querer “colgarse” de la fama de este hombre, mientras otros han entendido su punto de vista al estar en un programa en vivo donde no pudo evitar la agresión verbal.

“Todos merecemos respeto”, concluyó a su mensaje Danna Castillo.

ESTE ES EL VDEO DEL INCIDENTE: