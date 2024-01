¡Desgarradora confesión! Conductora revela que padece cáncer en pleno noticiero

-

La presentadora de noticias Sara Sidner, conductora de CNN, reveló al terminar su programa que padece de cáncer.

La periodista utilizó las duras estadísticas de este padecimiento que afecta a varias mujeres alrededor del mundo para compartir que era una de ellas.

"Al terminar nuestra transmisión de hoy quiero compartir una nota personal, quiero empezar haciendo esto, pidiéndote un gran favor, tómate un segundo para recordar los nombres de 8 mujeres que amas y conoces en tu vida, solo 8, cuéntalas con tus dedos, estadísticamente una de ellas tendrá o padece cáncer de mama, yo soy esa 1 de 8 en mi círculo de amigas", dijo emocionada y evitando derramar lágrimas.

"Nunca he estado enferma en mi vida, no fumo, rara vez bebo, el cáncer de mama no es hereditario en mi familia y sin embargo aquí estoy, con un cáncer en fase 3, es difícil decirlo en voz alta, estoy en mi segundo mes de quimioterapia y me someteré a radiación y a una mastectomía doble. La fase 3 ya no es una sentencia de muerte para la mayoría de mujeres, pero esta es una realidad que realmente conmocionó mi sistema cuando empecé a investigar más, algo que no sabía antes de este diagnóstico. Si eres una mujer negra tienes un 41% más de probabilidades de morir de cáncer de mama que una mujer blanca, ¡41%!", dijo con la voz entrecortada.

"A todas mis hermanas negras, blancas y morenas, ¡por favor, por el amor de Dios! háganse una mamografía todos los años, hazte una autoexploración, trata de detectarlo antes de lo que yo lo hice. Esto es algo que nunca habría imaginado que me pasaría, le he dado gracias al cáncer por elegirme, aprendí que no importa lo que pasemos, hoy estoy locamente enamorada de esta vida y solo el hecho de estar viva me hace sentir diferente ahora. Estoy feliz, pues no me estreso de las cosas tontas que usualmente me molestaban y ahora cada vez que respiro puedo celebrar que sigo aquí con ustedes, estoy aquí con mis compañeros, mis colegas, mi familia, puedo amar, llorar, reír y esperar que estar con mis queridos amigos es suficiente".

Foto: Oficial.

¿Quién es Sara Sidner?

Es una reportera de televisión estadounidense, actualmente es copresentadora de la edición matutina de CNN News Central. También presentó Big Picture con Sara Sidner en CNN+, el servicio de suscripción de corta duración de la cadena.

MIRA: