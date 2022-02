La confesión de Neto Bran sobre sus contagios de Covid-19

El alcalde mixqueño dijo que ha padecido de la enfermedad, pero que ha logrado superarla.

Neto Bran sorprendió a propios y extraños al dar a conocer que ha padecido en más de una ocasión de los efectos del Covid-19.

Durante el podcast que sostuvo al lado del productor musical Ale Q la noche del 10 de febrero, el jefe edil dijo que cree que han sido al menos cuatro ocasiones que ha sentido los padecimientos del virus.

Ale Q le preguntó si a Bran le ha dado Covid-19 y su respuesta lo dejó sorprendido.

“Cuatro veces, vos. Todas la variantes, me dio la primera, me dio la Delta, me dio la Ómicron, y hace unos días me sentí un poco mal y no sé si era esa cosa. Pero ya tengo las dos vacunas y eso me ayudó”, contó Bran mientras Ale Q recordaba que durante la charla ambos estuvieron tomando semillas de un mismo recipiente.

Según Bran, estar vacunado le ha servido para no tener mayores complicaciones de salud, así como su juventud.