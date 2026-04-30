¡Confirmado! Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

-

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reiteró este jueves que Irán disputará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos como está previsto.

En el inicio de su discurso de inauguración del Congreso del organismo rector del fútbol mundial en Vancouver, Infantino confirmó la participación de Irán en la cita mundialista, así como las sedes en las que disputará los partidos de la primera ronda.



La participación de Irán en el torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ha estado envuelta en incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.





“ Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026...y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos ” Gianni Infantino, presidente de la FIFA.



Las autoridades iraníes habían solicitado trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, pero sin mucho tiempo de análisis, la idea fue descartada por Infantino.



En un nuevo giro, la semana pasada se reportó que un enviado especial estadounidense había planteado la posibilidad de que Italia ocupara la plaza de Irán en el Mundial.

Las autoridades iraníes habían solicitado trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, pero sin mucho tiempo de análisis, la idea fue descartada por Infantino.



Posteriormente, el gobierno estadounidense se desvinculó de esa propuesta y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los futbolistas iraníes serían bienvenidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA (@fifa)

Este miércoles, representantes de la federación iraní de fútbol denunciaron insultos por parte de agentes inmigrantes del aeropuerto de Toronto, por lo que tomaron el primer vuelo disponible de regreso a Turquía. Derivado de esta situación, no hay participación de Irán en el 76 Congreso de FIFA.