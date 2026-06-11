Hugo Broos dio el favoritismo a México en el partido inaugural del Mundial

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El seleccionador de Sudáfrica, el belga Hugo Broos, aseguró que la selección de México, su rival este jueves en el partido inaugural de la Copa del Mundo de United 2026, es la favorita para quedarse con la victoria.

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"Nos dan una probabilidad del siete por ciento solamente. No sentimos presión, esa la tienen ellos. Nosotros nos hemos preparado bien y solamente pensamos en salir adelante en el partido de mañana, a dejarlo todo para tratar de sumar tres puntos", confesó el conferencia de prensa.

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¿Cuál es tu pronóstico para el México vs Sudáfrica de mañana?

Ariana Pérez para MILENIO pic.twitter.com/ZR39wIABla — Milenio (@Milenio) June 10, 2026

Sudáfrica llegó a hacer su preparación más de una semana antes del primer encuentro a Pachuca, con la idea de adaptarse a la altura de México.

"Hace cuarenta años, como jugador, viví la adaptación a la altura. Ahora la experiencia en Pachuca ha sido grandiosa. Nos ayudaron muchísimos y nos dieron lo necesario, estamos muy agradecidos. Llegaremos con 11 días de estancia en el país, no creo que tengamos problema alguno con ese tema", sentenció.