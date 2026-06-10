El gesto de Messi con un periodista con parálisis cerebral (video)

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Tras el partido amistoso jugado por Argentina en Alabama, Estados Unidos, Messi no dudó en atender a un periodista que padece parálisis cerebral.

El Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, arranca el jueves 11 de junio de 2026 y este es uno de los últimos torneos de fogueo donde el equipo campeón del mundo en Qatar 2022 goleó por 3-0 a Islandia, en el Jordan-Hare Stadium con un gol de Messi.

Tras el partido, Lionel firmó autógrafos y se acercó a Manu Gutiérrez, comunicador venezolano con parálisis cerebral, que se moviliza en silla de ruedas.

El astro escuchó a Gutiérrez, le dio la mano, apartó a los fanáticos y aceptó responder dos preguntas, en ese momento Gutiérrez le preguntó su sentir acerca de esta a nada de ser el máximo anotador de los Mundiales, pues le faltan 4 para ser nombrado.

"La verdad que nunca me fijé en los récords individuales. Intento conseguir los objetivos grupales, lo que sea mejor para el equipo, para el grupo y vamos a pensar en ir partido a partido, en ir lo mejor posible y competir como lo venimos haciendo", le dijo.

Por último, el periodista le cuestionó acerca de cuándo sintió que estaba listo para jugar una nueva Copa del Mundo.

"Se fue dando natural. La última vez que yo había dicho eso había sido en el Mundial pasado, sentía que faltaba mucho, que esperar cuatro años hacía difícil que estuviera. Pero nunca dejé de competir, más allá de que fui al Inter Miami, que hace tiempo que estoy ahí, siempre intenté dar el máximo, se fue dando natural, me fui sintiendo bien y es una alegría estar acá, no tengo palabras", afirmó.

El periodista de MVP SPORTS le dedicó un post en sus redes:

"Hay un dicho muy popular que dice: 'Nunca conozcas a tus héroes'. Una frase que alerta sobre una posible decepción.

"Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con él o un autógrafo, sino poder entrevistarlo y él como en la cancha entendió toda la jugada, inclusive dio más de lo que le pedía el contexto... Me vio entre un tumulto de gente, a pesar de estar en una silla, y escuchó cuando le dije: 'Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor...'. Aclaré mi profesión porque no me vio en la zona mixta, en la cual habló largo y tendido, pero por la altura en la que estoy no me había visto, así que me moví hacia donde estaban los fans, y no me importó ser empujado ni golpeado, por alguna razón sabía que si me veía me concedería la nota, y así ocurrió... como cuando veía a Jordi Alba galopar por la izquierda o como vio ese pase imposible a Molina en Catar, no sé como pero logró verme y apartó a todos y no me asistió solamente para un gol, sino para dos".

"Leo, si lees esto... que ya sería demasiado, solo quiero darte las gracias porque no solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz con tu generosidad y ver la cara de mis amigos y familia después de esto no tiene precio", cerró.

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