Janderson Pereira recibe el primer premio al Jugador del Partido en la fase final

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Janderson Pereira marcó el pulso del triunfo de Cobán Imperial y se erigió como la gran figura en la ida de los cuartos de final ante Mixco, que terminó 2-0 a favor de los príncipes azules.

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El brasileño fue determinante desde el arranque del partido disputado este miércoles, el cual abrió los cuartos de final del Clausura; asistió con un saque de banda a Ángel Cabrera para abrir el marcador y luego amplió la ventaja con un potente tiro libre que dejó sin reacción al arquero chicharronero, Kevin Moscoso.

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Su influencia fue más allá de los goles. Con criterio para manejar los tiempos y precisión en la pelota parada, el capitán se convirtió en el motor del conjunto cobanero durante buena parte del encuentro. Además, su tanto tuvo un valor especial al significar su gol 127 en la Liga Nacional.

Con una anotación y una asistencia, Pereira fue reconocido como el Jugador del Partido por parte de la Liga Nacional, distinción que se entregará durante toda la fase final y que respalda su protagonismo en una tarde en la que Cobán tomó ventaja en la eliminatoria y él volvió a ser decisivo.