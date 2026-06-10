Así recibieron a Omar Abdulkadir tras negarsele el ingreso a EE.UU.

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Decenas de personas se reunieron para recibir al árbitro Omar Arten en Mogadiscio, Somalia, luego de que regresara al país tras ser rechazado por Estados Unidos para dirigir en el Mundial de fútbol, que comienza el jueves.

Artan, fue elegido mejor árbitro africano el año pasado, sin embargo esto no fue suficiente para poder ingresar a Estados Unidos, causando una ola de indignación en Somalia.

Foto: AFP.

Miles de seguidores del fútbol decidieron rendir homenaje al árbitro con un recibimiento por todo lo alto, luego se llevó a cabo un evento en un estadio de Mogadiscio, en el marco de un partido de la liga nacional entre los equipos Heegan y Dekedaha.

Foto: AFP.

"Nunca olvidaré este momento", dijo el somalí llevando una enseña nacional sobre los hombros. En redes sociales se hizo viral el momento:

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