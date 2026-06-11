Nos encontramos a unos Azul y Blanco en suelo mundialista

-

Inconfundibles las camisolas y la banderas Azul y Blanco que siempre que hay un evento deportivo grande, aparecen.

OTRAS NOTICIAS: Un día ajetreado en las afueras del estadio Azteca

En nuestros recorridos diarios por el gigante estadio Ciudad de México tuvimos el enorme gusto de cruzaron con dos grupos de paisanos.

El primero, amigos y familiares, unos viven en la capital azteca y otros llegaron de visita. Saludaron y de inmediato mandaron saludos a sus lugares de nacimiento: San Marcos, Sololá, Chimaltenango y Villa Nueva.

Nada tímidos, gritaron a todo pulmón: "Guate, Guate...". Y uno de ellos bromeó, "puchis ustedes, hoy sí me han entrevistado como siete periodistas de todo el mundo, ya soy famoso".

De San Marcos, Sololá, Chimaltenango y Villa Nueva llegaron estos compatriotas. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Minutos después y a unos metros apareció el otro grupo de felices compatriotas. Representantes de la zona 1, 18 y Cuilapa, Santa Rosa.

El más animado, expresó: "Yo vengo de la zona 18 y aunque tengamos mala fama no todo es peligroso".

No tienen entrada, pero están viviendo la fiesta mundialista y quizá para los otros partidos consigan boletos.