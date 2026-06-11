Javier Aguirre espera que México pueda vivir un gran día en el debut

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El técnico de México, Javier Aguirre, aseguró en conferencia de prensa previo al inicio de la Copa del Mundo de United 2026 que su equipo tiene todo para vivir un gran día frente a Sudáfrica, en la inauguración del máximo torneo de selecciones.

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"El equipo ha crecido mucho y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros, con todo el respeto al rival. Respeto mucho al míster (Hugo) Broos, quien le dio una estructura a un equipo con buenos jugadores; no será para nada fácil", expresó para los medios.

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La espera está por terminar. Estamos a nada de dar el primer paso hacia ese sueño que queremos vivir junto a ustedes, Incondicionales. ❤️



¡Cada vez falta menos para el gran inicio! ⚽️ #SomosMéxico pic.twitter.com/c8pG6F9U6g — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 10, 2026

Para el duelo contra los africanos, las casas de apuestas los dan como claros favoritos para quedarse con la victoria, pero el "Vasco" no quiso darle mucha importancia a ese hecho.

"Favoritos o no, da igual, tuvimos tiempo suficiente para hacer una preparación adecuada. Los jugadores que han pasado por lesiones y cirugías estaban faltos de ritmo, pero ahora andan bien en lo futbolístico y lo anímico, por lo que eso de los favoritismos queda a un lado; tenemos que demostrarlo en la cancha", sentenció.