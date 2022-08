¡Tercer contagio! Nuevo caso de viruela del mono en Guatemala

El Ministerio de Salud informó que detectaron un tercer caso positivo a viruela del mono en Guatemala.

Las autoridades de Salud de Guatemala confirmaron un tercer caso positivo de la viruela del mono, luego de realizar las pruebas correspondientes. El paciente se encuentra aislado y recibiendo tratamiento.

El director del Laboratorio Nacional de Salud, César Conde, confirmó que el tercer caso se trata de un guatemalteco residente en la ciudad de Guatemala y a quien se diagnosticó positivo con una prueba PCR.

El paciente tiene 38 años y se encuentra aislado y recibiendo tratamiento correspondiente.

"El modo de contacto no varía, esta persona tuvo contacto estrecho con alguien contagiado. Hay que tener claro que esto se contagia con contacto estrecho, personas que comparten en espacios cerrados, hay que aclarar que no es una ITS, o enfermedad de transmisión sexual y no, todos estamos en riesgo de contagiarnos, no quiero ser alarmista, pero esto no solo es por contacto sexual", aseguró Conde.

Además, explicó que este tipo de pacientes con el tratamiento adecuado deben aislarse entre 20 y 21 días, o hasta que las lesiones en la piel se hayan secado completamente.