Congreso FIFA:Tensión entre dirigentes de Palestina e Israel

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El presidente de la Federación Palestina de Futbol, Jibril Rajoub, se negó a participar en una sesión fotográfica junto al dirigente del fútbol israelí Basim Sheikh Suliman, en un tenso incidente ocurrido al finalizar el Congreso de la FIFA este jueves en Vancouver.

Después de que tanto Rajoub como Suliman se dirigieran a los delegados, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a ambos hombres a situarse a su lado.

Sin embargo, Rajoub declinó el gesto, rechazando los reiterados intentos de Infantino por animarle a participar en ese momento.

El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, ​​Jibril Rajoub, tras su intervención durante el 76º Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá.

En un instante de la cita en la ciudad canadiense se pudo escuchar a Rajoub decir: "Estamos sufriendo".

La Asociación Palestina de Fútbol recurrió recientemente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la máxima jurisdicción deportiva, debido a la negativa de la FIFA a sancionar a Israel por la existencia de clubes de fútbol con sede en Cisjordania, que a su criterio no deberían tener permiso para competir en ligas controladas por las autoridades del fútbol israelí.

En 2024, expertos de las Naciones Unidas señalaron que se habían identificado al menos ocho clubes de fútbol que disputaban sus partidos en "asentamientos coloniales israelíes", e instaron a la FIFA a "cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos".





رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب أن يصافح رئيس الأتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لتعزيز السلام والوحدة،



رفض الفلسطيني بشكل قاطع وغادر المسرح pic.twitter.com/IX5kioWGiy — Hayder (@hay23DS) April 30, 2026

En declaraciones a la prensa este jueves, Rajoub exhortó a la FIFA a "aplicar sus estatutos con equidad y lógica".

"El individuo que habló en representación de Israel ni siquiera prestó atención al sufrimiento, a lo que está sucediendo", añadió.

"Me negué a estrecharle la mano. ¿Cómo podría estrechar la mano o hacerme una foto con un hombre así?", preguntó.