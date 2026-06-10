Países Bajos enamora a Kansas con un entrenamiento a puerta abierta

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Un día después de aterrizar en Kansas City, la selección de Países Bajos realizó este miércoles su primer entrenamiento abierto frente a alrededor de un millar de aficionados.

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Los pupilos de Ronald Koeman se ejercitaron levemente durante dos horas bajo un potente sol en las instalaciones del Kansas City Current, equipo de la liga femenina nortamericana (NWSL).

El defensa Virgil van Dijk, capitán de la escuadra Oranje, y sus compañeros agradecieron el apoyo de los seguidores, la mayoría con camisetas naranjas.

Sin que haya llegado aún la ola de aficionados europeos, entre los espectadores se mezclaban seguidores del KC Current y residentes de la localidad de Riverside, donde se encuentra el campo de entrenamiento, que obtuvieron plaza en una lotería.

"Somos muy aficionados al soccer y al KC Current", dijo a la AFP Cade House, residente local, mientras ve pelotear a su hijo de ocho años frente al césped.

"Mi hijo entrena aquí y está feliz de verles jugar en el mismo campo. En las próximas seis semanas vamos a ser los mayores fans de Países Bajos", dijo este seguidor luciendo su uniforme Orange.

La escuadra europea es una de las cuatro que tiene como base de operaciones el área de Kansas City, junto a Argentina, Inglaterra y Argelia, que también tienen previsto celebrar entrenamientos a puertas abiertas para aficionados.

Aficionados de los Países Bajos asisten a una sesión de entrenamiento en las instalaciones de entrenamiento KC Current en Kansas City. (Foto: AFP)

Países Bajos jugará en Kansas City su tercer partido en el Grupo F, frente a Túnez el 25 de junio.

Antes chocarán con Japón en Dallas el 14 de junio y frente a Suecia el 20 en Houston.