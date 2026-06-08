Sudáfrica se adapta a la altitud mexicana antes de su debut en el Mundial

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La selección de Sudáfrica ultima detalles para su debut mundialista, donde tendrá la responsabilidad de enfrentar a México este jueves (1:00 p. m.)

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Los Bafana Bafana han centrado gran parte de su preparación en adaptarse a las condiciones que encontrarán en territorio mexicano. El equipo ha trabajado durante la última semana en Pachuca, con el objetivo de acostumbrarse tanto a la altitud como a los horarios de competencia.

Como parte de su puesta a punto, los dirigidos por Hugo Broos disputaron un amistoso ante Jamaica el pasado viernes que terminó con empate 1-1, resultado que dejó sensaciones encontradas en el campamento africano.

Además, Sudáfrica llegará al duelo ante el Tri sin conocer la victoria en sus cinco partidos disputados este año, una racha que intentará romper en el estadio de la Ciudad de México (anteriormente conocido como Azteca).

El conjunto africano ya se encuentra adaptado al clima norteamericano. (Foto: redes sociales)

Repetición del 2010

El encuentro también tendrá un ingrediente histórico. México y Sudáfrica volverán a verse las caras en un partido inaugural de Copa del Mundo, tal como ocurrió el 11 de junio de 2010 en Johannesburgo, cuando ambas selecciones empataron 1-1 en el arranque del torneo celebrado en suelo sudafricano.