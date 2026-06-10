Mundial 2026
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Fans guatemaltecos de Shakira hacen coreografía del Mundial (video)

  • Por Selene Mejía
10 de junio de 2026, 11:53
Los guatemaltecos prepararon un baile especial. (Foto: Instagram)

Los guatemaltecos prepararon un baile especial. (Foto: Instagram)

Un grupo de fans de Guatemala se unió para hacer la coreografía de "Dai Dai" enviándole mucho cariño a Shakira. 

OTRAS NOTICIAS: Así suena "Dai Dai" de Shakira en versión de marimba guatemalteca (video)

A través de las redes "Shakira Guate", "Marimba Murmullos de Alux" y "Tarab estudio de danza" prepararon un baile dedicado a la fiebre mundialista. 

"Desde Guatemala te enviamos esta carta de amor hecha con música, danza y mucho corazón... quisimos rendir homenaje a nuestra cultura, a nuestros paisajes y al sonido que nos une como guatemaltecos: la marimba", explican. 

shakira guatemala

"Este video representa el cariño de toda una comunidad que te admira y que sueña en grande. Con amor, Manada Chapina ft @tarab.gt", continúan. 

A través del ahora famoso himno del Mundial 2026 mostraron la "Plaza de la Constitución" y el "Palacio Nacional de la Cultura". 

En el clip, con vestuarios coloridos, similares a los de la estrella, las mujeres se mueven con ritmo y los hombres, con camisolas de los diversos equipos muestran su talento para el baile. 

MIRA: 

@shakira.ofi.guate @shakira ❤️ Esta es nuestra carta de amor desde Guatemala. Entre marimba, danza y sonrisas, te compartimos un pedacito de nuestra tierra y de nuestro corazón. Manada Chapina ✨ Tarab Estudio de Danza Marimba Murmullos de Alux #DaiDai #Shakira #Guatemala #Marimba #WorldCup2026 @Burna Boy @FIFA World Cup @LuisERojasJr @hallehenry1019 @Juanfra ♬ sonido original - Shakira_Guate

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