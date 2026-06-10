Fans guatemaltecos de Shakira hacen coreografía del Mundial (video)

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Un grupo de fans de Guatemala se unió para hacer la coreografía de "Dai Dai" enviándole mucho cariño a Shakira.

A través de las redes "Shakira Guate", "Marimba Murmullos de Alux" y "Tarab estudio de danza" prepararon un baile dedicado a la fiebre mundialista.

"Desde Guatemala te enviamos esta carta de amor hecha con música, danza y mucho corazón... quisimos rendir homenaje a nuestra cultura, a nuestros paisajes y al sonido que nos une como guatemaltecos: la marimba", explican.

"Este video representa el cariño de toda una comunidad que te admira y que sueña en grande. Con amor, Manada Chapina ft @tarab.gt", continúan.

A través del ahora famoso himno del Mundial 2026 mostraron la "Plaza de la Constitución" y el "Palacio Nacional de la Cultura".

En el clip, con vestuarios coloridos, similares a los de la estrella, las mujeres se mueven con ritmo y los hombres, con camisolas de los diversos equipos muestran su talento para el baile.

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