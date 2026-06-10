España ya tiene casa en Chattanooga para el Mundial 2026

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A orillas del río Tennessee, la selección española encontró su hogar ideal para la primera fase de la Copa del Mundo.

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Lejos de las grandes urbes, el calor de Chattanooga y las instalaciones personalizadas de la Baylor School arropan a la Roja.

España jugará sus dos primeros partidos en Atlanta ante Cabo Verde y Arabia Saudita (a dos horas por autopista), y el tercero en Guadalajara frente a Uruguay. Tras un breve regreso a Chattanooga, el equipo no volverá si avanza a dieciseisavos, donde jugaría en Los Ángeles o Miami.

“ Estamos como en casa; es perfecto para entrenar, recuperar y el ocio ” Aitor Karanka, director deportivo de España

La ciudad, de 200.000 habitantes, se ha volcado con el equipo. "La comunidad los apoya; es un sentimiento diferente al de ciudades grandes, donde están encerrados", destacó Samantha Green, directora de la Baylor School.

Fundada en 1893, esta escuela privada se transformó con lemas como "Vamos España" y un gimnasio de cinco estrellas instalado en una gran carpa de tenis. En el vestuario, destaca una anécdota: la taquilla de Marc Cucurella, donde solo hay productos para cuidar su famosa melena.

Un aficionado da la bienvenida a la selección española tras su llegada a Estados Unidos antes del Mundial en el aeropuerto metropolitano de Chattanooga. (Foto: AFP)

Bajo un clima subtropical de 30 grados que a Karanka le evoca los JJ.OO. de Atlanta 1996, la Roja mantiene vivo un motor emocional. En un lugar central del gimnasio y en el hotel brilla una foto de la Eurocopa 2024 junto a María Caamaño, la niña enferma de cáncer que falleció este año. "Tenerla presente es espectacular", dice Karanka, director deportivo de la selección española.