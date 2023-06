La conmovedora confesión de Ricardo Arjona en Nueva York

-

Ricardo Arjona hizo una confesión mientras se dirigía a dar su primer show en el Madison Square Garden de Nueva York.

OTRAS NOTICIAS: Rescatan curiosa foto de la niñez de Ricardo Arjona

El guatemalteco grabó tres videos en los que cuenta su sentir al estar en este imponente escenario. Además, revela lugares secretos del pabellón deportivo ubicado en Manhathan.

En el primer clip contó qué ocurre por su mente al entrar: "Madison Square Garden, vamos para allá, ¿que si estoy tranquilo? No, ¿que si estoy nervioso? No, estoy como emocionado es un conjunto de cosas que le pasan a uno que son tan ricas que no se pueden contar", explicó.

"Ahora justamente estamos pasando la seguridad y ya prácticamente estamos en el lugar, la primera vez que hice el Madison si tenía más miedo que ganas, debo decirlo, pero en esta oportunidad tengo mucho más ganas que miedo, debo ser sincero, aunque siempre es importante la cosquillita esa rara".

"No sé qué va a pasar esta noche y esa es la parte más interesante, esa es la que me gusta es la que crea una especie de adicción rara de poder estar enfrente de unas 15 mil personas", cerró.

En el segundo clip mostró la alfombra por la que se ingresa para su concierto donde está anunciado el tour del famoso. En el tercer video Arjona saluda a sus músicos.

Ricardo ha revelado que le tiene un cariño muy especial a la Gran Manzana, pues fue donde su mamá trabajó para pagar una "deuda ingrata" que la acechaba.

El show "Blanco y Negro" se presentará este 17 y 18 de junio en Nueva York.

MIRA LOS VIDEOS: