¡Tiene 81 años! Conozcan a "Mami nena", la estrella en los videojuegos

María Elena Arévalo, de 81 años, es una estrella en los videojuegos y cuenta con más de cuatro millones de seguidores.

Pocos amantes de los videojuegos se imaginan que al momento de jugar el videojuego 'Free Fire', y ven el avatar de "Mami Nena", se están enfrentando a una abuela chilena de 81 años.

María Elena Arévalo vive en un pueblo rural de Chile y adoptó la identidad de una guerrera virtual con guantes negros y mascaras de colmillos, que afina su puntería para combatir en las islas digitales.

Sus publicaciones en redes sociales la hicieron popular, y ahora, con más de cuatro millones de seguidores, es conocida en la comunidad de los videojuegos como la "abuela gamer".

María Elena se adentró al mundo de los videojuegos en 2020, para enfrentar la soledad tras la muerte de su esposo luego de 56 años de casados. "Yo no sabía ni qué era un 'mouse'", recuerda Arévalo.

Pero una vez que aprendió a jugar, especialmente Free Fire, se entusiasmó. Y con su personaje 'Mami Nena', como le dicen sus nietos, se hizo conocida como una rival que persigue a sus oponentes.

"Yo no quería hacerle daño a nadie. Pero con el tiempo admito que si me gustó seguirlos a todos y llegar matarlos, pero de mentiras", afirmó la 'abuela gamer' con una sonrisa en el rostro.

La chilena interactúa con sus seguidores, gracias a la ayuda de su nieto, y da consejos para mejorar en Free Fire y poder acceder a recompensas exclusivas como armas, trajes y medallas.

De acuerdo con María Elena, su nieto fue crucial: "Él me enseñó todo lo que sé, y sin él, yo no estaría aquí", dice con emoción; ya que el maneja sus redes sociales y transmite sus partidas en línea.

Gracias a su éxito en el juego, los directivos de Free Fire la reconocieron como una de las figuras influyentes del videojuego y le pagaron un viaje a Ciudad de México, para el aniversario de la marca.

"Todos los niños jugadores de Free Fire me pedían que les firmara autógrafos. Fue muy hermoso. El día que yo me vaya, me voy a ir con eso", asegura Arévalo, que sigue transmitiendo sus partidas.