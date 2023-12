El consejo de moda de Arjona a “su niña” para importante gala de "la Academia"

-

Adria Arjona posteó una foto donde aparece en una importante alfombra roja y al parecer su padre Ricardo le dio un consejo de estilo para el evento.

La actriz de raíces guatemaltecas acudió al tercer evento anual del "Museo de la Academia", en honor a Oprah y Meryl Streep, donde se recaudó más de 10 millones de dólares.

"La única vez en la que doy en el blanco y me haces caso cuando me preguntas qué opción es mejor de vestido: es cuando las opciones son dos y te contesto que las dos me gustan. ¡Te quiero, mi amor!", escribió el cantautor guatemalteco en los comentarios a la imagen de su hija, quien lucía espectacular y agradecía a los responsables de los Oscar.

La gala se llevó a cabo en el "Academy Museum of Motion Pictures" la noche del 3 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California.

La actividad del Museo de la Academia rindió honor a la trayectoria de Meryl Streep, Michael B. Jordan, Oprah Winfrey y Sofia Coppola entre un grupo de invitados de primer nivel.

Esta es la principal recaudación de fondos anual del "Museo de Cine de la Academia", vital para apoyar las exposiciones del museo, la educación, iniciativas artísticas y programación pública. La celebración se ha convertido año con año en una de las noches con más estrellas de Hollywood reunidas.

