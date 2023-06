¡Frente a todos! Consternación por la muerte de trabajadora de Call-Center

-

La muerte de Inma causó indignación por la "insensibilidad" que la empresa donde laboraba habría mostrado con sus demás empleados ante la situación.

Hay indignación en España, tras el fallecimiento de una trabajadora de Call center en plena jornada, pero ese no es el principal motivo.

Lo que ha causado polémica en redes sociales es la poca sensibilización que la empresa habría mostrado a sus empleados tras "obligarlos" a terminar su jornada con su compañera fallecida a un lado.

Inma de 57 años, tenía 15 años trabajando para Konecta. Ese día levantó su mano desde su cubículo, lo cual fue tomado como que necesitaba asistencia médica sin imaginar que realmente sufría un infarto.

Inma llevaba 15 años laborando en la empresa. (Foto: El País)

Se desconocen las causas de su repentinamente muerte ocurrida el martes pasado en Madrid, o si la mujer padecía estrés o alguna enfermedad cardíaca.

Lo que sí han asegurado algunos empleados a medios como El País es que el ambiente en la oficina era tenso entre varias llamadas sobre desperfectos eléctricos que desencadenan gritos e insultos de clientes.

Durante el fin de semana, se dijo que Konecta habría dicho a sus empleados que no podían pausar labores porque lo que hacían era "un servicio esencial". Esto, a pesar de que el cuerpo de Inma se mantuvo durante dos horas esperando a ser retirado para la respectiva evaluación forense.

Varias versiones

Miguel Ángel Salinas, delegado de prevención de riesgos laborales acudió a la oficina y encontró allí a cuatro trabajadores que todavía estaban en sus puestos.

"Me encontré el cadáver ya cubierto. Jamás en mi vida había visto un cuerpo de esa manera", expresó. No obstante, algunas fuentes revelaron a El País que dicha información es "mentira" ya que se trata de una crueldad que no experimentan.

Otra versión detalla que solo algunos teleoperadores recibieron la orden de seguir trabajando, mientras que varios se retiraron a sus hogares tras la impactante escena que presenciaron.

El hecho ha causado indignación en redes a nivel internacional. Además, se ha aprovechado para abordar el tema de lo estricto que es el ambiente en diversos Call centers, tales como el limitado permiso hasta para ir al baño o almorzar.

*Con información de El País y As