Cooptación del Estado: Exministros de Otto Pérez Molina no irán a juicio

Exministros del gobierno de Otto Pérez Molina no enfrentarán juicio por el caso Cooptación del Estado, en el que eran señalados.

EN CONTEXTO: Otto Pérez Molina deberá pagar Q4 millones por Cooptación del Estado

Este jueves, la jueza Eva Recinos determinó que los exministros Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrocio, Noé Ulises Anzueto y Alejandro Sinibaldi quedaran sobreseídos del delito de lavado de dinero, en el caso conocido como: Cooptación del Estado.

También el ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez quedó sobreseído por el mencionado delito.

Esto debido a que la juzgadora consideró que no encontró indicios de que los acusados hubiesen trasladado dinero para obtener bienes, que después fueran entregados al expresidente Otto Pérez Molina.

Cohecho pasivo

Mientras tanto, López Bonilla, el exministro Dwight Pezzarossi y Carlos Batzín. Así como el ex director del Registro Nacional de Personas (Renap), Rudy Gallardo y la ex directora del Registro de Información Catastral (RIC), Emilia Ayuso fueron sobreseidos por el cargo de cohecho pasivo, debido a que no la jueza consideró que no hubo claridad de que se hayan recibido sobornos.

Con esta resolución, los exfuncionarios quedarán libres de los mencionados cargos en el caso Cooptación del Estado, en el que eran señalados de integrar una organización para el lavado de activos y captar fondos para la campaña electoral que se desarrollaría en 2011.

Misma que se habría desarrollado durante el gobierno de Pérez Molina, quien también fue acusado por cohecho pasivo y lavado de dinero. Por este caso, el exmandatario fue condenado a pagar Q4 millones para reparar los daños, tras la aceptación de los cargos y declararse culpable.