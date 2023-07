Entrenador de Jamaica elogia a Guatemala por actuación en Copa Oro

-

El conjunto centroamericano se fue aplaudido por la prensa internacional y por sus rivales.

El entrenador de Jamaica, Heimir Hallgrímsson, se desbordó en elogios para Guatemala tras concluir el partido con la victoria para sus dirigidos.

Tras ser entrevistado por la organización de la Copa Oro, el estratega aplaudió el apoyo de la afición que se hizo sentir en el TQL Stadium de Cincinnati.

"Ellos han sorprendido a muchos, tienen una buena estructura, se sienten seguros con el balón, tienen velocidad y jugadores talentosos. Creo que son una potencia a futuro", destacó Hallgrímsson.

Además, manifestó que el juego fue parejo en gran parte del encuentro.

"Yo diría que este partido fue mitad y mitad. Tal vez ellos han trabajado por más tiempo, pero nosotros tenemos mejores jugadores. Tratamos a Guatemala con mucho respeto, sabíamos a quiénes nos íbamos a enfrentar. Son un equipo que pueden hacer daño si uno no tiene cuidado", concluyó.

️ "I am really proud of the guys. They gave everything. Left everything on the pitch." - Heimir Hallgrimsson, @jff_football's Head Coach.#GoldCup pic.twitter.com/XSC6Z6T11w — Gold Cup (@GoldCup) July 10, 2023

Tras la eliminación, el combinado nacional volverá en las próximas horas al país.

La próxima competencia será en la Liga de Naciones que arranca en septiembre.