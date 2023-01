La creadora del vestido de boda guatemalteco que se hizo viral

Magda Sucely Chuc Menchú causó furor por una prenda con toques guatemaltecos que ella misma creó y se hizo viral en redes sociales.

La guatemalteca originaria de San Cristóbal Totonicapán logró fama por un hermoso vestido de novia con textiles nacionales.

"Somos una familia dedicada a la venta de indumentaria maya, cortes y trajes, recuerdo que todo empezó cuando yo tenía 12 años, ahora tengo 28", contó Sucely en una entrevista con Soy502.

La empresaria compartió que el camino hasta donde están ha sido largo y duro. "Fuimos personas de escasos recursos, mi familia vendía animales en el mercado y trabajó con mucho esfuerzo, luego mis papás se convirtieron en operarios, ahora distribuimos prendas a distintos lugares como Chimaltenango, Quiché, Totonicapán, Salcajá y San Francisco el Alto. Todo nació por la motivación de salir adelante, ahora gracias a Dios damos empleo a varias personas de nuestra comunidad", agregó.

Otra dura prueba que atravesó Sucely ocurrió a partir de un proceso personal en el que perdió sus sucursales y todo lo que tenía, quedando prácticamente en la calle.

"A partir de esto surgió "Moda Típica MZU", que viene de las iniciales de mi nombre, una tienda en línea, por el momento no tenemos local físico, pero estamos trabajando en ello, este es mi segundo comienzo, un renacer después de haber perdido todo, esto lo aprendí de mi familia, volver a levantarse", expresó.

Desde que inició MZU sus seguidores compran en línea gracias a TikTok y a sus "en vivos" de Facebook, donde ofrece hüipiles, cortes, suéteres, fajas y otros accesorios de diferentes regiones del país.

El vestido de boda con toques guatemaltecos

Acerca del diseño que dio la vuelta al mundo y que luce una modelo a través de la famosa red social, Sucely contó:

"Nosotros nos especializamos en indumentaria maya, no confeccionábamos, sin embargo, durante la pandemia la mercadería no se vendió y necesitaba ingresos para pagar a los tejedores, a los operarios y a nuestros colaboradores. A partir de lo que teníamos comencé a hacer mascarillas, ganchos, diademas y de repente, algunas clientas preguntaron si tenía vestidos y yo les dije que sí, así que me propuse aprender, recuerdo que mi primer pedido de faldas lo confeccioné a prueba y error, gracias a Dios todo lo que hice lo vendí", explicó.

Acerca de la publicación viral dijo: "La verdad no me lo esperaba, me puse super contenta, fue sorprendente y único, jamás pensé llegar a ver esto, que sitios conocidas a nivel nacional admiraran mi trabajo".

"Soy autodidacta, para la elaboración de las prendas vi tutoriales en Youtube, me inspiré en internet, a partir de allí comencé a pensar en los extranjeros o guatemaltecos que desean algo nacional pero no usan indumentaria maya o en quienes no tienen los recursos para adquirirlos ya que un traje puede llegar a costar de Q2 mil a Q10 mil", contó.

"El vestido (que se hizo famoso en redes) ya se vendió y cada creación suele ser única, pues nunca sale igual de nuevo, ya que los tejidos son hechos a mano y es muy difícil que se puedan repetir, siempre tienen variaciones", explicó.

"Todo está elaborado a partir de cero, cada miembro de mi familia está a cargo de un área en la elaboración de una prenda, desde hilar, teñir, tejer, escoger cada tipo de tela para el hüipiles, así que también, los vestidos están muy inspirados en la indumentaria maya, actualmente, gracias a Dios, ya hay un equipo especial para hacer estas prendas", aseguró.

¿Cómo adquirir los productos?

Sucely explica que trabaja duro de la mano con artesanos tejedores y equipo de costura para llevar los sueños de sus clientes a la realidad, regularmente hace varios en vivos durante la semana en Facebook o muestra en TikTok sus diseños y productos, y comparte los números telefónicos donde se puede hacer el pedido específico.

Sucely realiza envíos a los 50 estados de Estados Unidos y a toda Guatemala, los encargos personalizados se realizan con 20 días de anticipación ya que cumple paso a paso los deseos específicos de quienes solicitan la prenda.

La historia del vestido

A través de TikTok se viralizó un traje de novia cuya falda estaba hecha a partir de un textil nacional, el diseño de la marca MZU se hizo famoso en esa red social.

En el post se aprecia a una guatemalteca modelar el traje formado por un corsé blanco de encaje y una falda asimétrica de textil guatemalteco, abajo de la rodilla enfrente y larga de atrás, combinada con un velo de tul enredado en un romántico peinado. La joven sostiene un arreglo de flores para terminar el look.

Si deseas comprar indumentaria maya o solicitar un diseño especial a Moda Típica MZU puedes comunicarte a los números de teléfono: 3877-7669 y 5321-6054.

También puedes seguirla en Tik Tok, Instagram y Facebook, Sucely afirma que siempre busca modelos para las publicaciones de sus diseños.

"Si pones a Dios en primer lugar, las puertas se abrirán, eso es más que suficiente, persevera, si te caes levántate y continúa, aprende de los errores, no tengas miedo, no estás sola si no tienes una familia a su lado, tienes un papá poderoso que te hace más valiosa que las piedras preciosas", aconseja Sucely.

