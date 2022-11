A este equipo llegaría Cristiano Ronaldo tras su salida del Manchester United

Cristiano Ronaldo estaría llegando al Al-Nassr tras su salida del Manchester United.

OTRAS NOTICIAS: Conmoción por futbolista colombiano que falleció en la cancha

El jugador portugués Cristiano Ronaldo sigue dando pasos para resolver sobre su futuro, ahora ha circulado la noticia que estaría por cerrar un acuerdo con el equipo de Arabia Saudí, Al Nassr.

El compromiso que está cerca de cerrarse sería por dos temporadas y media. En cuanto a la operación, se sitúa en los 200 millones de euros por temporada, incluidos sueldo y acuerdos publicitarios.

El Al Nassr está dirigido por Rudi García y entre la nómina de jugadores destaca la presencia del portero colombiano Ospina y del español Álvaro González.

Ahora el equipo de Ryad busca recuperar el dominio en su competición y colocarse en el mapa futbolístico mundial con la presencia se Cristiano Ronaldo.

El Al-Hilal es el actual campeón de la Liga saudí, gran rival del equipo al que Ronaldo pudiera llegar. El pasado verano se acercó al portugués, pero una sanción administrativa por una duplicidad de contratos impidió certificar el movimiento.