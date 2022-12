¿Messi es el mejor futbolista? La respuesta de Cristiano que vuelve a ser viral

Cristiano Ronaldo habló si Messi es el mejor jugador que ha visto en su vida.

Antes del Mundial de Qatar se viralizó una fotografía de Messi y Cristiano Ronaldo juntos, la cual no dejó de estar presente mientras se llevaba a cabo la copa del mundo.

Tras el triunfo de Argentina, liderada por Lionel Messi, ha vuelto a circular el video de una declaración de CR7 sobre el astro argentino.

Cristiano Ronaldo protagonizó una extensa plática con Piers Morgan en la que, además de confirmar el final de su etapa con el Manchester United, habló de distintos momentos en su carrera profesional.

Y ahí, al revelar detalles de su rivalidad con Messi, fue cuestionado sobre si el genio argentino es el talento más impresionante al que se ha encontrado en la élite.

En ese momento, el máximo goleador histórico del Real Madrid, quien sigue siendo el máximo goleador histórico de la UEFA Champions League, identificó a Lionel Messi y Zinedine Zidane como los jugadores más grandes de los que ha sido testigo a lo largo de su trayectoria.

"Sin considerarte a ti mismo, ¿él (Lionel Messi) es el mejor futbolista al que has visto?", fue el cuestionamiento que Piers Morgan le puso sobre la mesa.

Y el máximo goleador histórico del fútbol profesional fue muy claro en su respuesta: "Probablemente sí. Él (Lionel Messi), Zidane, probablemente. Sí. De los que he jugado en contra, con los que he luchado, sí".

Y en esa misma conversación, el capitán de la Selección de Portugal reiteró que no tiene más que elogios para referirse al capitán de la Selección de Argentina tanto a nivel futbolístico como a nivel personal: "Como jugador, es mágico, top. Y como persona, hemos compartido el escenario por 16 años, así que tengo una gran relación con él. No soy un amigo de él en términos de que no va a mi casa o hablamos por teléfono, pero es como un compañero. Es un chico al que realmente respeto por la manera en la que siempre ha hablado de mí, incluso su esposa y mi mujer siempre han sido muy respetuosas. Así que lo único que puedo decir de él son grandes cosas".

La grandeza siempre reconocerá a la grandeza. Y más allá de cualquier rivalidad, disputa o debate, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siempre se han destacado entre sí.

Así como "El Bicho" confirmó que Leo ha sido el mejor futbolista que ha visto, el nacido en Rosario también ha dicho que al nacido en Funchal lo pone por encima del resto entre todos sus rivales.

Así lo dijo Cristiano Ronaldo: