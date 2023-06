Critican a Netflix por anunciar este documental tras desaparición del Titán

-

La compañía de streaming ha sido fuertemente criticada luego de estrenar un documental tras la desaparición de Titán.

Tremenda polémica ha armado Netflix, luego de anunciar en las últimas horas el estreno de "The deepest breath", un documental que habla sobre el récord mundial de apnea (trastorno en que la respiración se interrumpe).

La cinta se centra en la campeona del mundo, Alessia Zecchini que busca un nuevo récord de respiración bajo el mar y sin equipo de buceo.

Este anuncio no ha agradado para nada a cientos de internautas, pues consideran imprudente el momento en que lo lanzan tras la tragedia ocurrida con el submarino Titán.

In freediving, a single breath can be the difference between life or death.



The Deepest Breath, a new documentary, premieres July 19 pic.twitter.com/XLeH5D1YMm — Netflix (@netflix) June 20, 2023

"En apnea, una sola respiración puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", se lee en el tuit junto al tráiler de la película que llegará a la plataforma el 19 de julio.

Usuarios calificaron de "insensible" a la compañía de streaming. Mientras que algunos destacan que quizá no fue con intención y únicamente coincidió en tiempo con el incidente que ha causado indignación mundial.

Cabe destacar que Netflix no se ha pronunciado respecto a la publicación que le ha costado fuertes comentarios de internautas alrededor del mundo.

El caso "Titán"

El domingo 18 de junio, el sumergible Titán perteneciente a la empresa OceanGate, desapareció durante su expedición hacia los restos del Titanic.

El submarino perdió toda comunicación con la nave nodriza y en las últimas horas, representantes de la empresa descartaron toda posibilidad de que los cinco tripulantes a bordo estuvieran con vida.

Titán habría hecho implosión, es decir un colapso hacia adentro de la embarcación debido a la alta presión en las profundidades hacia las que se sumergió la nave.

#URGENTE • La Guardia Costera de #EEUU y la empresa #OceanGate han confirmado una implosión del #Submarino #Titan debido a la presión oceánica. El video muestra cómo posiblemente ocurrió el accidente.#Sumergible #TitanicSubmersible #TitanicRescue #TitanSubmersible #Explosion pic.twitter.com/uxuec5iYGx — Rogelio Pérez (@rogelioperez08) June 22, 2023

*Con información de ElPeriódico y Marca