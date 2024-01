La cruda revelación de Miguel Babo que lo motiva a dejar las redes

-

El generador de contenido Miguel Babo alarmó a sus seguidores al hablar de los hirientes comentarios que suele recibir en sus post, afirmando que dejaría de subir clips de la gastronomía de su región.

OTRAS NOTICIAS: La reacción entre una vendedora y un cliente que sacó las lágrimas a muchos

Con la descripción "les tengo que contar algo", el guatemalteco que ha sido premiado por mostrar las recetas de la cultura achí mostró los mensajes hirientes que algunas personas dejan en sus publicaciones.

"Ya no voy a subir videos, me voy de las redes sociales, nunca he hablado sobre este tema, nosotros tratamos de subir contenido positivo, principalmente sobre gastronomía y cultura, quizá muchos de ustedes dicen que nuestro trabajo no es merecedor de malos comentarios pero la realidad es otra, también enfrentamos la cara no muy amable de las redes", inició.

Babo mostró algunos de los degradantes insultos que debe leer tras haber puesto todo su esfuerzo en hacer sus videos, luego explicó su sentir.

"Quizá el objetivo de esos comentarios es que nosotros dejemos de subir videos pero por cada palabra hiriente hay cientos de comentarios de apoyo de parte de ustedes", siguió.

De inmediato varias personas escribieron su pensar: "No te dejes llevar por los comentarios envidiosos y celosos, seguí siendo vos", "súper pilas MIguel", "para adelante crack", "son increíbles", "el problema lo tienen ellos en el alma" y "me fascina ver tus videos" fueron algunos mensajes que le dejaron.

¿Quién es Miguel Babo?

Miguel Osvaldo Bachán "Miguel Babo" exalta la cultura Achí y recetas de distintas regiones de Guatemala. Inició con el lema "Bienvenidos a mi pueblo", que ganó el cariño de muchos.

MIRA: