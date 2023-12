¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de los octavos de final en la Champions League?

-

16 equipos lograron avanzar a la siguiente fase y todos esperan con ansias saber cuál será su rival en la ronda de los octavos de final.

Este miércoles 13 de diciembre se disputó la última jornada de la fase de grupos en la UEFA Champions League 2023-24 y ya se sabe quienes son los 16 equipos que lograron avanzar de ronda.

Los ganadores de cada uno de los grupos estarán en el Bombo 1: Bayern Múnich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City y FC Barcelona.

En el Bombo 2, los equipos que finalizaron en el segundo lugar de cada grupo: FC Copenhague, PSV Eindhoven, Napoli, Inter de Milán, Lazio, París Saint-Germain, RB Leipzig y FC Porto.

Cabe mencionar que los clubes que terminaron en la tercera posición clasifican a la Europa League, tales como: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milan, Young Boys y Shakhtar.

Los equipos del mismo país, o los clubes que hayan compartido grupo en la fase previa, no podrán enfrentarse en la ronda de los octavos de final, que se llevará a cabo el lunes 18 de diciembre.

A partir de las 5:00 horas de Guatemala comenzará la ceremonia oficial desde las oficinas de la UEFA en Suiza y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y por la plataforma de streaming Star+.

Round of 16 teams confirmed ✅



Who are you backing? #UCL pic.twitter.com/40ii5lRtR6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2023

De los 16 equipos clasificados en esta edición, solamente 9 estuvieron en la misma ronda el año anterior: Napoli, Porto, Bayern, Real Madrid, Manchester City, Inter de Milán, Leipzig, Dortmund y PSG.

El PSV vuelve a esta fase por primera vez en 8 años, el Copenhague no avanzaba desde hace 13 años, pero la sorpresa es la Real Sociedad, que vuelve a disputar estas instancias luego de 20 años.