Promoción de LG y Max, culmina con un ganador que viajará a Ámsterdam

En una emocionante promoción que capturó la atención y la ilusión de miles de guatemaltecos, LG y Max unieron fuerzas para ofrecer la oportunidad de ganar un viaje a la ciudad de Ámsterdam.

La promoción, denominada "Experiencia LG en Max", estuvo activa desde el 2 de marzo hasta el 15 de mayo, y por cada Q500 de compra en productos LG, los participantes ingresaron al sorteo con la esperanza de llevarse este premio que incluía un viaje para dos personas con todos los gastos pagados.

“ En Max siempre nos hemos caracterizado por brindarle experiencias a nuestros clientes, por lo que nos sentimos orgullosos de está alianza que nos permite ofrecer la mejor tecnología y promociones con las que nuestros clientes viven experiencias únicas. ” Melanie Behrens , coordinadora de relaciones públicas de Grupo Distelsa.

Entre todas las personas que se sumaron a la promoción, la suerte favoreció a Bryan Gamarro, un afortunado guatemalteco que pronto vivirá una experiencia única junto a su prometida.

“ Este premio es una experiencia inimaginable, una oportunidad única para disfrutar. Nos sentimos felices de poder conocer Ámsterdam y disfrutar de este concierto. ” Bryan Gamarro , ganador de la promoción.

Este viaje ofrecerá a Bryan y su prometida la oportunidad de sumergirse en una de las ciudades más fascinantes de Europa. Con un itinerario repleto de actividades como la visita al Museo de Ana Frank. Además, tendrán el privilegio de navegar por los pintorescos canales de Ámsterdam en un crucero turístico.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Eso no es todo. Como broche de oro, Bryan y su prometida tendrán la oportunidad de asistir al concierto de Coldplay, uno de los grupos más aclamados a nivel mundial. Será una noche llena de emociones, en la que podrán disfrutar en vivo de la gira "Music Of The Spheres" World Tour.

“ Desde el nombre de la promoción tenemos una idea de lo que queremos brindarle al consumidor: experiencias que van desde la interacción con nuestro producto, hasta vivencias multisensoriales a través de este concierto. ” Jorge Laguardia , coordinador de Relaciones Públicas.

Laguardía finaliza compartiendo que "al conocer a los ganadores, les confirma que con está promoción estuvieron en el camino correcto, porque la pareja ganadora, recientemente comprometida, confió en LG y su tecnología sin saber que se ganarían este viaje para disfrutar de lsu luna de miel. Como marca LG estamos felices de saber que está promoción tiene un doble o triple valor al conocer la historia de los ganadores.

Por otro lado, Behrens invitó a los guatemaltecos para que estén pendientes de las redes sociales de Max donde podrán seguir todas las promociones futuras y ser los próxims ganadores.