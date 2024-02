Curruchiche llama "shutes" a la Unión Europea por sanción en su contra

-

El jefe de la FECI habló sobre las sanciones emitidas en su contra por parte de la Unión Europea.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y cuatro personas más fue sancionados a inicios de febrero por la Unión Europea, al considerar que intentaron socavar la democracia de Guatemala.

Ante esta sanción, el fiscal le restó importancia y llamó "shutes" a la Unión Europea, pues asegura que todo es un ataque por la investigación realizada en contra del Movimiento Semilla.

"Es parte de la doble moral y de la hipocresía de la Unión Europea. Existe todo un gran complot para demeritar el trabajo que realiza el Ministerio Público. Yo no tengo activos en Europa, no he viajado a Europa, por lo tanto es una sanción absurda. Europa se está cayendo a pedazos y creo que sería mejor que ellos se enfocaran en sus problemas internos y no estarse metiendo, como decimos en buen chapín, de shutes en donde no les importa y no les interesa", dijo Curruchiche.

La sanción

Similar a la Ley Global Magnitsky, aplicada por el Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) estableció una serie de sanciones para la fiscal general, Consuelo Porras, y otros actores guatemaltecos a quienes señala de "socavar la democracia y el Estado de derecho".

Tal como había adelantado el alto representante de ese organismo, Josep Borrell, durante su visita al país, entre el 14 y 16 de enero pasados, el Consejo de la UE analizó diversas denuncias, incluso, de parlamentarios de esa región y finalmente acordó impedir el ingreso a su territorio de la jefa del Ministerio Público (MP) y las siguientes personas:

- Ángel Pineda, secretario general del MP

- Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)

- Leonor Morales, fiscal de la FECI

- Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal y quien ordenó la suspensión del partido Movimiento Semilla

De acuerdo con un comunicado emitido por Borrell el viernes 2 de febrero, además de no poder viajar a ninguna nación que conforma la UE, los citados actores tienen prohibido hacer negocios con personas o entidades de ese lugar.

Tampoco podrán acceder a los bienes que estén a su nombre en ese territorio, pues han sido congelados "y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición".