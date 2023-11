¡Grave error! Dan cuerpo equivocado y piden cobro extra para cambiarlo

-

Una funeraria exigió cobro extra para devolver el cuerpo que habían confundido y de esa manera corregir su grave equivocación.

Una funeraria en Misisipi, Estados Unidos, está siendo severamente criticada por le garrafal error de entregar a una familia el cuerpo equivocado de una mujer.

Sin embargo, la familia denunció en esa ciudad que las funeraria les exigió un cobro adicional para corregir el incidente.

Según reportaron los medios Fox News e Infobae, la familia se mostró consterna al descubrir que la mujer que estaba siendo velada no era su pariente, pero que sí tenía puesta la vestimenta y joyería que habían elegido para darle el último adiós.

(Foto: Google Maps/Infobae)

Por su parte, Georgia Robinson, hermana de la fallecida, fue quién se percató que otra mujer era la que estaba dentro del féretro.

"No señora, esta no es mi hermana (...) Este es su ataúd, este es el traje que le trajimos, estas son las joyas que le trajimos, y estas son sus flores, pero no se quién estaba en el ataúd", declaró Georgia.

La hermana de Mary Jean Robinson, la fallecida, indicó que al notar el error, se acercó con el director de la funeraria conocida como "People's Funeral Home", y describió su actitud como cruel, esto debido a que les indicó que debían pagar de nuevo el servicio.

"Le contamos el error y fue muy indiferente. Tenía una actitud cruel con mi hijo. Nos dijo que íbamos a tener que pagar todo de nuevo", señaló.