Dani Flow se disculpa tras ser cancelado por polémica "rima"

El cantante Dani Flow se disculpa tras ser cancelado.

En las últimas horas el nombre del cantante Dani Flow se ha vuelto tendencia a través de redes sociales, tras generar polémica por sus recientes declaraciones.

El reconocido artista Dani Flow, conocido como "El Rey del Morbo", se encuentra envuelto en el centro de la controversia debido a una rima que hizo hace algunos años, durante una pelea de freestyle, que "insinúa" a la pedofilia.

En la polémica rima, el cantante menciona: "a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí". Estas palabras han provocado cientos de críticas, ante ello, algunos usuarios lo acusan de "normalizar" este tipo de abuso y hasta lo tachan de "pedófilo".

Sin embargo, tras los ataques de los usuarios, Flow rompió el silencio y por medio de una transmisión en vivo a través de redes sociales pidió a las personas que antes de atacarlo, al menos, le den la oportunidad de escuchar sus argumentos.

"Hola fanáticos hago este video para pedir una sincera disculpa por los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual. Es sobre un freestyle que hice desde hace muchos años, hablé de ello en un podcast y esta conversación la están sacando de contexto", inició con su discurso el cantante mexicano.

"Esta rima donde digo que no tocaría a mi hija, pero sí a sus compañeras de secundaria se hizo muy famosa en redes sociales en su momento como muchas otras que improvisé. Algunos medios cortan esa parte del podcast donde hablo de esa rima como un recuerdo, para hacerme ver como si yo lo dije de la nada, como si tratara de una declaración. Pero era una rima en su momento y ustedes lo pueden comprobar", agregó el artista.

Además, Flow reconoció que fue irresponsable al mencionar un tema delicado dentro de su canción y calificó su rima de "imprudente".

"El abuso sexual no es broma, esa línea no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición final y oficial sobre el tema", finalizó.