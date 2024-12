¡De nuevo! Danna Castillo alarma a sus fans desde la camilla de un hospital

-

La conductora sorprendió a sus seguidores en Instagram al aparecer en una camilla de hospital requiriendo atención médica.

Danna Castillo conductora del programa "¡Qué Chilero!", alarmó a sus fanáticos tras publicar una fotografía en sus redes sociales.

Recientemente la guatemalteca preocupo a sus seguidores tras mostrarse recostada en una camilla de hospital debido a "fuertes dolores".

Foto: captura de pantalla

Los seguidores de la también locutora recordaron que es la segunda vez que recibe atención médica.

En video

En el video recientemente publicado que comparte vía historias de Instagram, explica la causa de su visita a la clínica y esto dijo: "No es nada grave, todo bien, resulta que para el 24 me caí con mi sobrinito me lastime el dedo pequeño de la mano, todavía anda medio morado pero eso no fue solo el problema, tenía dolor en el omoplato y parte del hombro izquierdo. Como soy inquieta he estado durmiendo con el dolor pero cuando transcurría los días se volvía cada vez más elevado las molestias".

Foto: captura de pantalla

Danna confirmó que estuvo con rigidez y molestias en el cuello, además, afirma que es tolerable y lo esta manejando con control la situación de salud que atraviesa.

Danna Castillo aclara su estado de salud actual pic.twitter.com/wFDggPRGfJ — Ilsie Rebolorio (@ilsie502) December 27, 2024

La primera vez que se encontró en una situación similar fue por fue por dolores intensos de ovarios.

