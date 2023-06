"La seguridad es un desperdicio": Stockton Rush, pasajero desaparecido del submarino

El submarino Titán desapareció casi 2 horas después de sumergirse en camino a explorar los restos del Titanic. Entre sus pasajeros se encontraban Hamish Harding, un millonario británico, el hombre de negocios pakistaní Shahzada Dawood junto a su hijo de 19 años, Suleman Dawood; el explorador francés Paul-Henry Nargeolet y el CEO de la empresa OceanGate, Stockton Rush.

Hace unos 6 meses, el programa CBS Sunday Morning realizó un reportaje sobre la empresa que cobra un cuarto de millón de dólares para llevarte a explorar el Titanic.

En este se entrevisto a Rush, el descendiente de dos hombres que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

El hombre declaró que toda su vida quiso ser un astronauta, luego estudió ingeniería aeroespacial y tuvo la intención de ser un piloto de combate, pero ese sueño no se cumplió por su visión.

En la entrevista que le realizó David Pogue, él mismo dijo que tuvo una epifanía sobre la exploración en el océano. Así fue como fundó OceanGate, empresa que en este momento esta buscándolo antes de que se acaba el oxígeno en el submarino Titán del cual es pasajero.

Durante la presentación de la nave se mencionó que tiene un pequeño "baño", aunque realmente solo se trata de un espacio con una cortina oscura para privacidad y unas bolsas plásticas.

También se explicó que no había controles en la nave y que, de hecho, se navegaba con un control de Xbox. Las cámaras con las que se graba el lugar son cámaras de seguridad. Cuando se le preguntó al empresario por estos elementos, el hombre respondió que todos los submarinos eran prototipos.