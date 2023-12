La denuncia pública de Nancy Calderón

-

La comunicadora e integrante de Noti7 Nancy Calderón alarmó a sus seguidores pues los alertó acerca de una cuenta falsa que usa su imagen.

Calderón afirmó que un perfil de Facebook ha estado tomando sus fotografías para hacerse pasar por ella y posiblemente confundir y estafar a quienes siguen el contenido.

Foto: Instagram.

"La verdad es que vengo a suplicarles su ayuda porque ya estoy cansada, estoy harta, que haya personas inescrupulosas que roben mis fotos, mis videos, mi imagen y abran perfiles falsos, que encima de todo se hagan pasar por mí y la gente de verdad cree que soy yo, incluso responden los mensajes como si fuera yo, deseándoles un feliz día... no sé con qué fines están utilizando mi imagen y puede que incluso los lleguen a extorsionar", afirmó en sus historias de Instagram la famosa.

"Lo único que sé es que es un hombre quien está usando mis fotografías para generar interacción en ese perfil, por favor no caigan en las garras de este tipo de personas, que no tienen absolutamente nada qué hacer, por favor ayúdenme a reportarlo, se los voy a agradecer de todo corazón, quiero comentarles que incluso me metí y les escribí, que era un perfil falso y los empecé a espanear, les escribí que los iba a denunciar al ministerio público, porque al final de cuentas es usurpación, se están haciendo pasar por mí pero más allá de eso, quiero contarles que a una amiga y compañera de trabajo le pasó algo similar y mientras ganó seguidores y les empezó a escribir, a solicitarles préstamos de dinero o cambio de dólares y buscan formas creativas de estafar a la gente, esto es precisamente lo que quiero evitar y por eso les quiero suplicar, no les va a llevar más de un minuto que me ayuden a reportar el perfil, no es justo de verdad, les voy a agradecer que me ayuden", dijo.

Este esta es la cuenta falsa que la presentadora desea que sus fans reporten: ingresa aquí.

La comunicadora Nancy Calderón pide apoyo para denunciar una cuenta falsa que se hace pasar por ella. pic.twitter.com/ma96W53pBe — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) December 23, 2023