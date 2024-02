Denunció robo de su negocio y así respondió ministro de Gobernación

-

Un usuario denunció que robaron su negocio y el ministro de Gobernación le envió un mensaje.

A través de redes sociales, un usuario denunció que fue víctima de robo en su negocio de comida, que además, los malhechores le dejaron un teléfono celular tras llevarse todo.

"No tengo ni una semana completa de vender comida en la calle y tratar de ganarme la vida... hoy me robaron todo, y me dejaron un cel... No se puede vivir ni trabajar tranquilamente en GT", escribió en su cuenta de X.

La publicación tuvo alto alcance, tras recibir decenas de respuestas por parte de más guatemaltecos. Entre ellos, la del propio ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

(Foto: captura de pantalla/X)

Con un breve pero conciso mensaje, el funcionario respondió con un "Comuniquémonos por DM (mensaje directo)".

Cabe destacar que Jiménez se ha vuelto noticia por dar respuesta a varias de las peticiones ciudadanas en redes sociales. Incluso, su mismo mensaje en la denuncia del usuario fue respondido con más inquietudes de guatemaltecos.