Derrumbe en aeropuerto de EE. UU. deja tres muertos y varios heridos (Video)

Se reportan tres muertos y nueve heridos en obra de un aeropuerto de Estados Unidos.

Un hangar en construcción en un aeropuerto del estado estadounidense de Idaho se derrumbó el jueves 31 de enero, lo que causó la muerte de tres personas y nueve heridos, dijeron las autoridades de la ciudad de Boise.

"Tres personas murieron en el lugar y nueve resultaron heridas", informaron las autoridades de Boise en un comunicado, y agregaron que cinco de los heridos se encontraban en "estado crítico".

El accidente ocurrió en un hangar privado en el aeródromo del aeropuerto de Boise, en la capital de Idaho (oeste). El jefe de operaciones de la división de la ciudad, Aaron Hummel, describió el incidente como "un colapso catastrófico de una estructura metálica en un sitio de construcción".

At least 3 people are dead after Hanger building collapse at West Rickenbacker St and Luke St. multiple injuries have been reported.#Boise #Idaho #BreakingNews pic.twitter.com/HnlvxhLXio — Channel3 Now (@channel3nownews) February 1, 2024

Se inició una investigación sobre la causa del colapso, informó la ciudad, añadiendo que el accidente no afectó las operaciones en el aeropuerto de Boise.

El sitio fue declarado seguro y "no existe ninguna amenaza para el público", de acuerdo con el comunicado de la ciudad.

El aeropuerto cuenta con múltiples aerolíneas que ofrecen vuelos a 25 destinos en Estados Unidos, incluidos San Francisco, Atlanta y Seattle, según el sitio web del aeropuerto.