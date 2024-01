¿Desaparecerá el Marketplace de Facebook?

-

Una usuaria despertó las alarmas de cientos de guatemaltecos tras mencionar que Marketplace de Facebook desaparecería. Esto es lo que se sabe.

A través de redes sociales, una usuaria guatemalteca despertó las alarmas entre internautas al mencionar que la herramienta Marketplace de Facebook, desaparecería pronto.

Esto, luego de recibir un mensaje dentro de la aplicación de Meta, en la que se le explica que la opción no está disponible para su cuenta.

"Marketplace no está disponible para ti. Es posible que veas este mensaje si recientemente te uniste a Facebook, si Marketplace no está disponible en tu país o si tu cuenta no cumple con nuestros requisitos", se lee.

La publicación de la internauta recibió cientos de comentarios y reacciones de otros usuarios, preguntándose si realmente el portal de compras en Facebook desaparecerá.

El mensaje que están recibiendo usuarios. (Foto: captura de pantalla)

Fallas a nivel internacional

Ante este inconveniente que alarmó no solo a guatemaltecos, sino a usuarios de otras partes del mundo, medios internacionales reportaron que se trata de una falla en la plataforma.

El portal Univision destacó que las políticas que una cuenta debe seguir para tener acceso a Marketplace, varían de acuerdo con el país. Sin embargo, en este caso se trataría de un problema más generalizado.

¿Cómo tener acceso?

Algunos usuarios que han recibido la misma alerta, han compartido que en la aplicación de Facebook Lite se puede acceder sin problema al portal de ventas.

Otro usuario mencionó que cuando llega el mensaje, hay que seleccionar "Solicitar revisión", esperar unos segundos y volver a abrir la aplicación.

Uno más ha revelado que accediendo a Facebook desde el navegador web o desde el escritorio, se podrá visitar Marketplace sin problema.

Cabe destacar que Meta no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha mencionado que esta sección de ventas vaya a desaparecer, por lo que todo habría sido una falsa alarma.