Descubren al ''niño de oro'' momificado con 49 amuletos

Un adolescente momificado y descubierto en 1916 fue examinado por especialistas que revelaron algo extraordinario: su cuerpo fue adornado con 49 amuletos protectores y una máscara dorada para guiarlo en la otra vida hace más de dos mil años.

La persona habría fallecido a la edad de 14 o 15 años y pertenecía a la clase alta, debido a los tesoros que lo adornan fue llamado el "niño de oro". La momia cuenta con impresionantes piezas como un corazón y una lengua de oro. La estimación de la edad fue determinada por su dentadura, sin caries o enfermedad periodontal y con la muelas de juicio sin salir.

Un equipo liderado por la doctora Sahar Saleem, de la Universidad de El Cairo, decidió revisar la momia almacenada desde hace más de un siglo en los depósitos del Museo Egipcio de El Cairo, pues no había sido analizada a profundidad. Los resultados se publicaron en la revista "Frontiers in Medicine".

Para poder visualizar el interior colocaron el sarcófago en un tomógrafo computarizado, las imágenes mostraron 49 amuletos de 21 tipos.

Se determinó que: "tenía dientes y huesos sanos, sin evidencia de mala nutrición o enfermedad" y sus restos fueron objeto de un proceso de momificación "de alta calidad, que incluía la extirpación del cerebro y de las vísceras".

Debajo de las mortajas que cubrían el cuerpo había un objeto de dos dedos de longitud junto al pene no circuncidado del fallecido, en la boca había una lengua de oro y poseía un escarabajo con forma de corazón debajo de la cavidad torácica.

Saleem recordó que los antiguos egipcios colocaban amuletos en los cadáveres de sus fallecidos con el propósito de "proteger y dar vitalidad" en el más allá.

Se desconoce la causa de muerte del adolescente, pues en sus restos no han encontrado pistas: "En muchas momias, como la del niño estudiado, no podemos determinar la causa de la muerte si no se encuentran anomalías en los huesos o tejidos blandos sobrantes después del proceso de momificación durante el que se extrajeron las vísceras y los órganos. De hecho, el niño gozaba de buena salud, como lo demuestran sus huesos, que no muestran signos de desnutrición. La causa de la muerte podría haber sido una infección o enfermedad en las vísceras extirpadas", propone.

La momia estaba protegida por dos sarcófagos, uno externo con una inscripción griega y un ataúd interior de madera. Encima de su cabeza se colocó una máscara dorada, en la zona del pecho un cartonaje y a la altura de los pies llevaba sandalias.

Según la profesora Saleem probablemente le colocaron las sandalias para permitirle salir del ataúd, pues según el ritual descrito en el Libro de los Muertos del Antiguo Egipto, el difunto tenían que llevar sandalias blancas como símbolo de su piedad y pureza antes de recitar sus versos.

Los escarabajos, explica, simbolizan el renacimiento para los antiguos egipcios y el que portaba el niño en su pecho. "Es grande (3-4 cm) y tiene inscritos en la parte posterior versos del Libro de los Muertos".

El escarabajo del corazón se menciona en el Capítulo 30 y era importante en el Más Allá durante el juicio del difunto y el pesaje del corazón; servía para silenciar el corazón para no dar testimonio contra el difunto. Se colocó dentro de la cavidad del torso durante la momificación para sustituir el órgano vital por si el cuerpo alguna vez se viera privado de él por cualquier motivo. Por ello creo que el gran escarabajo dentro de la cavidad torácica era un escarabajo del corazón", argumenta.

