¿Nueva música de Michael Jackson? Encuentran en bodega abandonada material inédito

-

Descubren 12 canciones inéditas de Michael Jackson en una bodega abandonada, las canciones están siendo evaluadas por expertos.

LEE TAMBIÉN: Revelan precios y localidades para el concierto de Camila en Guatemala

Recientemente se descubrieron 12 canciones inéditas de Michael Jackson almacenadas en una bodega abandonada en California. Estas grabaciones podrían tener conexión con momentos importantes y controversias de su carrera.

Un padre de familia y antiguo oficial de la policía llamado Gregg Musgrove de 56 años el cual se dedica a "cazar tesoros" y encontró las grabaciones inéditas del "Rey del Pop", The Hollywood Reporter ha indicado que el material encontrado fue grabado entre 1989 y 1991, este no solo cuenta con música sino también con diálogos creativos entre Jackson y el productor Bryan Loren.

Canciones sobre temas sociales y personales

Entre las canciones descubiertas resalta una titulada "Don't Believe It" (No lo creas), que aparentemente aborda los rumores y controversias mediáticas que Michael Jackson enfrentó a lo largo de su vida. Según quienes han tenido acceso a esta pista, la letra transmite la frustración y el dolor del artista hacia las especulaciones que rodearon su carrera.

Otra canción destacada es "Truth on Youth" (Verdad sobre la juventud), una colaboración inédita con el rapero LL Cool J. Este tema supone una incursión poco común de Jackson en el género rap. Aunque LL Cool J había mencionado previamente haber trabajado con Jackson, es la primera vez que se confirma la existencia de esta colaboración.

El descubrimiento de estas canciones inéditas resalta la inmensidad del legado de Michael Jackson. (Foto: The Hollywood Reporter)

Asimismo, se encontraron temas con fuertes mensajes sociales y políticos, elementos recurrentes en la discografía de Jackson. Estos abordan cuestiones como la pobreza, la discriminación y la injusticia, reflejando su intención de usar la música como una herramienta para el cambio social. Estos descubrimientos destacan el compromiso de Jackson con problemáticas globales y su capacidad para transmitirlas a través de su arte.

El material está siendo verificado

Aunque aún no se ha confirmado su autenticidad oficial, los archivos están bajo análisis de especialistas en música para determinar su procedencia y originalidad.

Según Musgrove, aunque el patrimonio del artista reconoció la autenticidad de las cintas, decidió no comprarlas. Esto deja en claro que los derechos de autor de estas grabaciones continúan perteneciendo al patrimonio de Jackson. Por lo tanto, cualquier comprador en una eventual subasta no podría publicarlas oficialmente sin la aprobación del patrimonio.

Foto: The Hollywood Reporter

Actualmente, las cintas están almacenadas en una instalación segura bajo la supervisión del abogado de Musgrove. Se prevé que sean puestas a subasta para coleccionistas privados, entre los cuales podría figurar Lady Gaga, conocida por adquirir objetos pertenecientes a Jackson en el pasado.

Estos hallazgos han generado gran interés, pues Jackson dejó una extensa cantidad de material inédito, que incluye desde demos hasta canciones no publicadas de álbumes icónicos como Dangerous y HIStory.

- Con información: The Hollywood Reporter y El Imparcial