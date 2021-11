Descubren la primera mutación del Covid-19 resistente al remdesivir, un medicamento antiviral utilizado en pacientes infectados con el coronavirus.

Un grupo de científicos ha descubierto la primera mutación del Covid-19 resistente al medicamento antiviral remdesivir, según se desprende de un estudio publicado por medRxiv. Se trata de una paciente de 70 años que padece cáncer y es inmunodeprimida.

La mujer contrajo Covid-19 en mayo de 2020 y fue tratada con remdesivir. El fármaco alivió inicialmente los síntomas de la paciente, pero fue perdiendo eficacia de forma gradual. Poco a poco fue adquiriendo más síntomas del covid y solo se recuperó varios meses después tras recibir el tratamiento con los anticuerpos monoclonales.

"La constatación se limita a un solo caso y requiere la confirmación de su generalización en poblaciones de pacientes más amplias", señala el estudio. Los científicos tomaron una muestra del virus de la paciente y secuenciaron su genoma, descubriendo una "intrigante mutación", afirmó Akiko Iwasaki, de la Universidad de Yale (EE. UU.).

"Este estudio ilustra que en esta persona inmunodeprimida las respuestas inmunitarias endógenas fueron incapaces de controlar el virus, y que la resistencia al remdesivir surgió durante el tratamiento", indicó Iwasaki.

El redemsivir fue diseñado originalmente para tratar ébola y en 2020 los médicos trataron de usarlo para curar el coronavirus y comprobaron su eficacia. En algunos países como EE. UU. y Guatemala se aprobó el uso del medicamento para tratar a las personas con coronavirus.