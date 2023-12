¡Desde Polonia! Han sido varios ataques a Guatecompras y Sicoin

-

Más de ocho días han estado suspendidos los portales de transparencia del Ministerio de Finanzas y el origen del ataque aún se investiga.

El ministro de Finanzas, Edwin Martínez, aseguró que ya presentaron las denuncias al Ministerio Público (MP) para aclarar de donde provino el ataque cibernético a los portales de transparencia Guatecompras y del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

En una entrevista en Emisoras Unidas el ministro de Finanzas aseguró que han recibo más de un ataque, iniciando el domingo 26 de noviembre.

Hasta ahora lo único que saben es que "fueron ataque externos" y que utilizaron máquinas que aparentemente están en Polonia, pero no descarta que la intrusión sea interna, por lo que presentaron denuncias al MP para determinar el origen de lo sucedido.

"No queremos que nadie piense que el problema fue provocado desde las autoridades del Ministerio, por el contrario, estamos haciendo lo posible por recuperar la información y que no haya ningún problema. Hay que hacer una investigación integral. Puede ser que no sea externo, sino que interno, pero la investigación es la que dará los resultados", subrayó Martínez.

En cuanto a la Resolución 023-2023, el ministro dijo que la intención es aplazar las publicaciones que ya tenían vencimientos en las fechas en que ha existido el problema en las páginas. "Sé que dice 'No computar', pero la intención es aplazar las fechas y que pueda hacerse cuando el problema esté solucionado", manifestó.

Según el funcionario, las páginas de Guatecompras y Sicoin podrían quedar restituidas este martes, pero no es nada seguro, pues "los técnicos están trabajando para recuperar la información y que todo este bien, para que cuando ya quieran hacer las consultas, se puedan hacer con la facilidad que se ha venido haciendo".

Respecto a los eventos que podrían haber resultado afectados, Martínez dijo que como el año esta concluyendo, ya no se están iniciando eventos, pero hay algunos que están en ejecución y que se deben de dar adelantos. "Se debe de pagar a tiempo", dijo.

"En tema de insumos como medicamentos, oxígenos y otros, se está trabajando para que no queden desabastecidos. Lo que debe de quedar claro es que la Resolución 023-2023 no exime a los entes obligados de registrar y publicar los documentos de todas las acciones realizadas en este período", explicó.