"Desfile Planetario": el evento astronómico que podrás disfrutar en Junio

Un desfile planetario sucede cuando varios planetas están presentes en el cielo.

El evento se dio a conocer por la plataforma StarWalk, que informó que en una noche de junio se podrán ver cinco planetas en el cielo.

A este raro fenómeno se le conoce como alineación planetaria, porque varios planetas se reúnen en un lado del Sol. Coloquialmente se le conoce como "desfile planetario".

En la madrugada del 17 de junio se podrán ver a los planetas Saturno, Neptuno, Júpiter, Urano y Mercurio.

Estos planetas estarán alineados en el sector del cielo a 95º y se podrá ver una hora antes del amanecer.

Aunque se podrán ver los cinco, Neptuno y Urano podrían ser difíciles de distinguir.

Rise and shine, early birds! On June 17, the pre-dawn sky will feature a rare alignment of 5️⃣ planets – Saturn, Jupiter, Mercury, Uranus, and Neptune. ✨ Follow our detailed guide to make the most of this celestial show:https://t.co/YMJQi10pdU pic.twitter.com/w94ItTkiZq — Star Walk (@StarWalk) June 15, 2023

¿Cómo verlo?

Para diferenciar entre estrella y planeta debes buscar aquellos que no titilan.

Como siempre, busca un lugar sin contaminación lumínica y con vista al horizonte.

Hay que recordar que las alineaciones pueden encontrarse en el mismo lugar del espacio pero verse dispersas en el cielo de la Tierra.

El próximo evento será el 22 de junio en donde se alinea Marte, Venus y Mercurio.