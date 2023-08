La desgarradora historia del fundador de "Miel San Marcos"

-

Miel San Marcos se caracteriza como una de las agrupaciones de alabanza y adoración más prósperas de Latinoamérica, transformando vidas alrededor del mundo, el duro pasado de su fundador conmovió a los internautas.

El grupo cristiano formado por una familia guatemalteca llena los principales estadios del mundo como el Madison Square Garden de Nueva York y en los últimos días se hizo viral la historia de Luis Morales, quien atravesó una dura niñez marcada por la muerte, el abuso y la violencia, como reveló a "Primer Impacto" en 2022.

Foto: Instagram.

La familia pasó carencia y pobreza en San Marcos, de donde es originaria, según contó al programa de Univisión el pastor y padre de los exitosos músicos.

"Mi abuela vendió a mi madre con mi padre y hubo mucha violencia y desorden familiar, un día mi mamá tomó la fatal decisión de quitarse la vida", contó afirmando que tenía 8 años cuando ella le pidió que saliera a jugar.

"Cuando había caminado unos 10 pasos escuché la detonación, el tiro, le dije a mis hermanos: 'espérenme', regresé rápido y mi madre ya estaba tirada en medio del cuarto donde vivíamos, tenía un hilo de sangre y ya no reaccionó, la pistola estaba ahí", contó.

Foto: Instagram.

Al perder a su mamá los pequeños fueron llevados a un orfanato donde sufrieron abusos y los más lamentables vejámenes. "¡es mi historia! pedofilia, narcisismo, afeminamiento, se acostaban con varones, éramos huérfanos, éramos como 500 niños", explicó sin dar mayores detalles.

Al abandonar el albergue su refugio fueron las calles y la mala vida, según dijo en el programa: "drogas, alcohol, la calle, malos amigos y venganza hacia mi familia".

Dios tocó el corazón del joven al conocer a su esposa Rebeca Barrios, a quien describió como un ángel: "ella me empezó a hablar de la vida cristiana, me habló de Dios, me habló de la manera de salir, de sobrevivir, porque yo no estaba ni siquiera viviendo, solo estaba existiendo", dijo.

Foto: Instagram.

"Siempre oraba por él y le decía: 'ya va a ver que usted le va a entregar el corazón al señor y va a ser un buen siervo de Dios'", explicó Rebeca en la conversación, luego de esto ambos se hicieron misioneros, se enamoraron y sirvieron a Dios juntos hasta la actualidad.

Los cuatro hijos de la pareja junto a sus familias formaron el grupo de alabanza. "Siempre me apasionó la música", dijo Josh Morales, "armé una batería con botes de leche y empecé a tener una pasión por la música", dijo Samuel.

Foto: Oficial.

Actualmente los hermanos Morales residen en Dallas, Texas, desde donde arrancan sus giras. "No nos olvidemos de dónde nos sacó Dios, yo no era nada", dijo Luis Morales en el impactante video.

Con información de Primer Impacto.

MIRA EL VIDEO: