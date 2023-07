"Destino que ofrece de todo", así promocionan a Guatemala en el extranjero

-

Guatemala es vista como un destino que ofrece de todo, resaltando su riqueza cultural y bellos paisajes

"Nuestro nuevo destino internacional ofrece de todo, desde ruinas antiguas hasta paisajes estelares", así es como es promocionada Guatemala en el extranjero.

La frase fue publicada en la cuenta de redes sociales de Alaska Airlines, la cual anunció recientemente que iniciará operaciones el 14 de diciembre 2023 con vuelos directos de Guatemala a Los Angeles, Estados Unidos.

La aerolínea destaca al país por su riqueza cultural, por el legado arquitectónico que dejó la Civilización Maya, así como la herencia colonial que fusionó la influencia de la conquista Española en el país con ciudades cuya belleza visual es reconocida como es el caso de Antigua Guatemala.

Así mismo, la empresa muestra un paisaje espectacular que ofrece Semuc Champey, o bien el prestigio de Guatemala en la producción de granos de café, el cual es bien cotizado por extranjeros.