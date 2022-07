Destituyen a fiscal que impugnó reelección de Consuelo Porras

El Ministerio Público destituyó a un fiscal que accionó en contra de la reelección de Consuelo Porras.

El Ministerio Público confirmó la destitución del agente fiscal de Uspantán, Quiché, Mario David Aguilar Mijangos, tras un proceso disciplinario.

Aguilar Mijangos asegura que su destitución se debió a una persecución en su contra por haber presentado objeciones en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras durante el proceso de elección ante la Comisión de Postulación.

"Una persecución que puedo calificar de ilegal y política por parte de la Fiscal Consuelo Porras, esto a raíz de un expediente de supuestamente no llegar a las metas, yo gané en primera instancia, la Junta Disciplinaria me absuelve, pero Consuelo Porras conoce el expediente aunque tiene impedimento para conocerlo, ella tenía que excusarse pero no lo hizo y ordenó mi destitución", dijo el agente fiscal a un medio local.

El fiscal Mario David Aguilar Mijangos presenta objeción en contra de María Consuelo Porras Argueta



Señala su honorabilidad, plagio de tesis, violentar derechos del personal del MP (según denuncia en la PDH) y por estar incluida en la Lista Engel.#PorUnFiscalIndependiente pic.twitter.com/2RZITFzXGU — Guatemala Visible (@guatevisible) March 14, 2022

MP responde

El Ministerio Público sostiene que la destitución de Aguilar Mijangos se debió porque no cumplió con las metas y señala que se llevó a través del proceso disciplinario de la Institución.

"Después de agotarse el procedimiento administrativo correspondiente se dio con lugar la destitución", informó el MP.

Respecto al procedimiento en su contra, el agente fiscal indicó que esa fue la excusa utilizada para su destitución, aunque admitió que la agencia fiscal de Uspantán no cuenta con el personal suficiente para la carga laboral que tienen.