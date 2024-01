Detalles de la tercera edición del Festival del Asado

-

El próximo 9 de marzo, el Zoológico La Aurora se transformará en el epicentro de una experiencia gastronómica: el Festival del Asado, el cual cuenta con el apoyo de empresas como Banco G&T Continental y Cerveza Modelo, de Ambev.

El evento se divide en dos categorías: VIP y General, ambas ofrecen la experiencia All you can Eat, pero con menús y amenidades distintos, asegurando opciones para una audiencia amplia.

Para los clientes del Banco G&T Continental que cuenten con tarjetas de crédito o débito, obtendrán 15% de descuento en las entradas, además de acceso a su Stand VIP y muchas sorpresas más que forman parte de su programa GTCXperience.

“ Nos sentimos muy emocionados por ser de nuevo patrocinadores del Festival del Asado y por brindar a nuestros clientes beneficios exclusivos. ” Lesly Mendoza , directora de Mercadeo Banca Personas de Banco G&T Continental.

Las entradas para el evento que dará inicio a las 11:30 de la mañana, ya están a la venta en todoticket.com. Debes tomar en cuenta que, según los organizadores no se venderán entradas el día del evento.

Entretenimiento en vivo

El escenario vibrará con la energía de bandas musicales en vivo, mientras parrilleros de renombre compartirán sus secretos y habilidades culinarias, enriqueciendo la experiencia de los visitantes.

Los asistentes disfrutarán de bandas como Jonas Delta y Dovela, hasta talleres de parrilla y degustaciones, teniendo una amplia gama de actividades para todos los gustos.

“ Modelo, con su gran sabor y carácter es un buen acompañamiento en el tema de las parrillas. Por ello, estaremos participando en el Festival del Asado por tercer año consecutivo, compartiendo algunas dinámicas con con asistentes. ” Leslie Drummond , Brand Manager en Cervecería Ambev.

Como parte de las actividades paralelas, el jueves 7 de marzo, Alejandro Gutierrez, presidente y fundador de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, impartirá una clase magistral en Parrilla Store. Con más de diez años de experiencia y creador del Grill Master, Alejandro promete compartir sus conocimientos en una experiencia única.