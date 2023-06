Detienen de nuevo a Amanda Bynes, imágenes la muestran "esposada"

-

Amanda Bynes fue detenida por la Policía para evaluación médica y psicológica por salud mental.

Amanda Bynes fue la estrella principal de Nickelodeon en "El Show de Amanda Bynes".

Por mucho tiempo se le consideró una estrella en ascenso por sus participaciones en comedias juveniles.

Amanda lo tenía todo, pero así como a Britney Spears, el peso de la fama le cobró factura.

Así se miraba Amanda Bynes cuando era más joven. (Foto: Redes sociales)

En los últimos años ha estado vinculada a varias polémicas, la más reciente involucró a la policía.

En marzo de este año, la actriz fue ingresada a un centro psiquiátrico, del que salió un mes después.

Dos meses de haber salido, se le encontró vagando por las calles de Los Ángeles, pero desnuda. Este evento ocasionó que los médicos aumentaran la vigilancia.

De nuevo detenida

El portal TMZ comentó que Amanda realizó una llamada de emergencia a la policía, quienes determinarán si era necesario el tratamiento psiquiátrico.

Según Europa FM, los testigos la vieron tranquila. Por el momento se desconoce si tuvo que ser ingresada nuevamente al centro.

Otro medio, Page Six, difundió las imágenes de la detención, donde se le ve esposada.

Amanda Bynes detained by police for mental health evaluation: report https://t.co/kbzyZlJPcG pic.twitter.com/k2Iu1tcdlb — Page Six (@PageSix) June 19, 2023

El mismo medio dijo que a la actriz le costaba tomar sus medicamentos.

"Amanda ha estado mejor últimamente y hace todo lo posible por cuidar de sí misma. Ha estado haciendo un esfuerzo por ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, tratando de pasar el rato con personas sobrias y se veía bien. El único problema es que no es constante al tomar su medicación, lo que le causa problemas."

En 2022 se pensó que la vida de Amanda mejoraría al obtener una independencia tutelar, pero luego de la ruptura de su expareja su salud mental fue en declive.